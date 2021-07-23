RTÜK'ten "Fondaş medya" açıklaması! | Video

Türkiye'de muhalif bazı medya organlarının ABD ve Norveç gibi ülkelerden fonlandığı ortaya çıktı. Yüz binlerce dolarlık para transferleri ifşa oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK) ABD'li kuruluşlar tarafından fonlanan medya kuruluşları hakkında bir açıklamada bulundu. RTÜK açıklamasında "Yabancı kurum ve kuruluşların fonlarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren medyanın olası milli güvenlik sorunlarına yol açabileceği gerçeğiyle hareket ederek Üst Kurul olarak gerekli tüm düzenleme ve denetleme faaliyetlerini titizlikle ele almaktayız. Yerli ve milli medyamız yalnız ve sahipsiz değildir" denildi.