SABAH TV, Sakarya'da seçimin nabzını tuttu | Video
SABAH TV, Sakarya'da seçimin nabzını tuttu. HDP ve PKK'nın 6'lı masaya desteği vatandaşı çileden çıkardı. Vatandaş muhalefete ateş püskürdü.
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