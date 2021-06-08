Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Biontech aşısı mesajı: Bugün başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hızlanan aşılama süreciyle ilgili yeni bir bilgi paylaştı. Bakan Koca, "Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz" dedi.