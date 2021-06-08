Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Biontech aşısı mesajı: Bugün başladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hızlanan aşılama süreciyle ilgili yeni bir bilgi paylaştı. Bakan Koca, "Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz" dedi.