Sarıkamış şehitleri dualarla anıldı | Video

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"Türkiye şehitleri ile yürüyor" anma yürüyüşüne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, o noktadan detayları aktardı.