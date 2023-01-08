Sarıkamış şehitleri dualarla anıldı | Video

"Türkiye şehitleri ile yürüyor" anma yürüyüşüne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, o noktadan detayları aktardı.