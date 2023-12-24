Şehit Abdülkadir İyem, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı | Video
Pençe Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
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