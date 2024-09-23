Video Haber Şehit Şeyda Yılmaz’ı öldüren şüpheliye tutuklama talebi
Şehit Şeyda Yılmaz’ı öldüren şüpheliye tutuklama talebi

Şehit Şeyda Yılmaz’ı öldüren şüpheliye tutuklama talebi

23.09.2024 | 17:47

İstanbul Ümraniye'de daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden Yunus Emre Geçti’yi yakalama çalışmaları sırasında polis memuru Şeyda Yılmaz’a ateş ederek ölümüne sebep olan şüpheli Geçti, Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Tam 26 suçtan kaydı olan şüphelinin savcılık işlemleri de başlatıldı. Savcılık ifadesinin ardından şüpheliyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

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