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OTOMATİK OYNAT
05:29
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu'nun vizyon projesi yeni mi, taklit mi? 03.12.2022 | 16:46
00:18
Selçuk Bayraktar'dan "KIZILELMA" paylaşımı: "Zor tutuyoruz..." | Video 03.12.2022 | 16:05
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02:56
Hasan Basri Yalçın | Herkes her şeyi istiyor 03.12.2022 | 14:44
03:39
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini kim yazdı? 03.12.2022 | 14:38
03:35
Melih Altınok | O bu değil de ucuz atlatmışız 03.12.2022 | 14:34
04:58
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MSB paylaştı! MİDLAS'ın ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi | Video 03.12.2022 | 11:05
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14:51
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Amerika ve Yunanistan’a uyarı | Video 02.12.2022 | 14:34
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Mehmet Barlas | Değişime direnen kaybeder 02.12.2022 | 14:32
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Mahmut Övür | Anayasa taslağı mı seçim bildirgesi mi? 02.12.2022 | 14:30
Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.