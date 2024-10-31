Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay'ı resmi törenle karşıladı.
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