Video Haber Serdar Ortaç'tan A Haber'e flaş açıklamalar "Dünya kadar malın olsa..." | Video

Serdar Ortaç'tan A Haber'e flaş açıklamalar "Dünya kadar malın olsa..." | Video

Serdar Ortaç'tan A Haber'e flaş açıklamalar
02.05.2020 | 11:52
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Ünlü Sanatçı Serdar Ortaç A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsü (Covid 19) salgını tedbirleri kapsamında evde vakit geçiren Serdar Ortaç, zor günlerin geride kalacağını ve eskisinden de parlak günler yaşanacağını düşündüğünü söyledi.

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