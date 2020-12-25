Şoke eden olay! İntihar etmek için içtiği siyanür sahte çıkınca ölümden döndü | Video

Kağıthane'den gelen son dakika haberi şoka uğrattı! Genç adam intihar etmek için internetten siyanür sipariş etti ama zehrin sahte çıkması sayesinde ölümden döndü. Siyanür zannettiği sıvıyı içerek intihara kalkışan kişi kusunca aradığı sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) ekipleri tarafından olay yerinde incelenen sıvının siyanür olmadığı belirlendi.