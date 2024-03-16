SOLOTÜRK 18 Mart için Çanakkale semalarında görüntülendi | Video
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıldönümü kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK, 18 Mart Pazartesi günü Şehitler Abidesi’nde yapacakları gösteri uçuşu öncesinde çevre tanıma uçuşunu gerçekleştirdi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümünde, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Bu kapsamda SOLOTÜRK, bugün Şehitler Abidesi ve çevresinde saat 10.45 gibi çevre tanıma uçuşu yaptı.
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