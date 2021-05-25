SON DAKİKA: 15-21 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! | Video
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadesine yer verdi. İllere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritada Erzurum zirveyi Gümüşhane'ye bıraktı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının en çok azaldığı illeri de paylaştı. Peki; İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte il il haftalık Kovid-19 vaka sayıları.