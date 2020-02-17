Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimini Eski Bakan Eroğlu böyle önledi | Video

Son dakika haberi... İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerinden geçen ski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu genci ikna ederek korkuluklardan indirdi.