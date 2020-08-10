Son dakika | 2020 LGS Yerleştirme Sonuçları 'TC Kimlik No' ile sorgulama (http://sonuc.meb.gov.tr) | Video
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Son dakika haberi! 2020 LGS yerleştirme sonuçlarını 'TC Kimlik No' ile www.meb.gov.tr adresinde; http://sonuc.meb.gov.tr/ internet linki ile öğrenilebiliyor! (10 Ağustos 2020 Pazartesi)
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