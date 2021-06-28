SON DAKİKA | 28 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum tablosu | Video

Son Dakika Haberi... Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını Türkiye'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle nisan ayında yükselişe geçen koronavirüs vaka ve vefat sayıları rekor sayılara ulaşmıştı. Vaka sayıları 60 binin üstünü görürken, Kabine Toplantısı'nda kapanma tedbirleri alınmıştı. Bu kapsamda kısa sürede düşüşe geçen veriler aylar sonra en düşük seviyelerini gördü. Özellikle vaka sayıları uzun bir süredir 10 binin altında seyrederken, vefat sayılarında da düşüş yaşanmaya devam ediyor. 27 Haziran tarihinde koronavirü vaka sayıları aylar sonra 5 binin altına indi ve bu alanda istenilen seviyeye gelindi. Sağlık Bakanlığı 28 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...