Son dakika: 31 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 31 Ağustos koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım." ifadelerini kullandı.