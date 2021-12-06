SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için mutlu son! Memur maaşlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacak | Video
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Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurdu. Bakanlık, 3600 ek gösterge meselesinin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini açıkladı.