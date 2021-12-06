Video Haber SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için mutlu son! Memur maaşlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacak | Video
SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için mutlu son! Memur maaşlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacak | Video

SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için mutlu son! Memur maaşlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacak | Video

06.12.2021 | 18:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için mutlu son! Memur maaşlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacak | Video 02:06
SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için mutlu son! Memur maaşlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacak | Video 06.12.2021 | 18:11
Mehmet Barlas | En deneyimli Erdoğan 02:07
Mehmet Barlas | En deneyimli Erdoğan 06.12.2021 | 17:28
Engin Ardıç | Beyhude 03:19
Engin Ardıç | Beyhude 06.12.2021 | 17:26
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da | Video 05:09
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da | Video 06.12.2021 | 17:07
Bahçeli’den Müge Anlı’ya tebrik çiçeği | Video 00:32
Bahçeli'den Müge Anlı'ya tebrik çiçeği | Video 06.12.2021 | 15:28
Bursa’da ayakkabı boyacısıyla karganın yürekleri ısıtan dostluğu kamerada 03:21
Bursa'da ayakkabı boyacısıyla karganın yürekleri ısıtan dostluğu kamerada 06.12.2021 | 14:56
Fuat Oktay’dan döviz kurları açıklaması: Saldırılara karşı dayanıklı bir yapı oluşturacağız | Video 29:54
Fuat Oktay'dan döviz kurları açıklaması: "Saldırılara karşı dayanıklı bir yapı oluşturacağız" | Video 06.12.2021 | 12:54
Son Dakika: Başkan Erdoğan yeni anlaşmaları duyurdu! Katar ziyareti öncesi önemli mesajlar | Video 17:53
Son Dakika: Başkan Erdoğan yeni anlaşmaları duyurdu! Katar ziyareti öncesi önemli mesajlar | Video 06.12.2021 | 12:27
Son Dakika: Başkan Erdoğan Katar’a gidiyor | Video 09:15
Son Dakika: Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor | Video 06.12.2021 | 12:17
Uludağ’da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı | Video 00:48
Uludağ’da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı | Video 06.12.2021 | 00:23
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Siirt’te önemli mesajlar: Yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız | Video 01:01:44
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Siirt'te önemli mesajlar: Yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız | Video 05.12.2021 | 22:21
Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı! | Video 03:01
Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı! | Video 05.12.2021 | 21:19
Bakan Akar’dan Katar’da önemli mesajlar | Video 03:44
Bakan Akar'dan Katar'da önemli mesajlar | Video 05.12.2021 | 20:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Millet Bahçesi’ne inceleme | Video 00:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Millet Bahçesi'ne inceleme | Video 05.12.2021 | 19:16
Adil Öksüz nasıl sır oldu? FETÖ’cü Adil Öksüz’ün bindiği SIR plakalı aracın gizemi neydi? 19:40
Adil Öksüz nasıl sır oldu? FETÖ'cü Adil Öksüz'ün bindiği "SIR" plakalı aracın gizemi neydi? 04.12.2021 | 00:36
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı’nda yapılacak olan Millet Bahçesi’ne inceleme 02:10
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi'ne inceleme 05.12.2021 | 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Reisi ara” sloganları üzerine telefonla partililere seslendi: “2023’le birlikte yeniden doğuş, diriliş olmalı” 02:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Reisi ara” sloganları üzerine telefonla partililere seslendi: “2023'le birlikte yeniden doğuş, diriliş olmalı” 05.12.2021 | 14:07
Son dakika! Kuzey Irak’ta 3 PKK’lı öldürüldü | Video 01:43
Son dakika! Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı öldürüldü | Video 05.12.2021 | 13:04
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan ’Dünya Kadın Hakları Günü’ mesajı | Video 04:18
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajı | Video 05.12.2021 | 12:36
Ortodoks rahipten Papa’ya: “Papa, sen bir kafirsin” | Video 00:32
Ortodoks rahipten Papa’ya: “Papa, sen bir kafirsin” | Video 04.12.2021 | 23:09

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurdu. Bakanlık, 3600 ek gösterge meselesinin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA