Video Haber Son dakika! 7 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! Bakan Koca'dan uyarı | Video

Son dakika! 7 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! Bakan Koca'dan uyarı | Video

Son dakika! 7 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! Bakan Koca'dan uyarı | Video
07.08.2020 | 20:38

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Türkiye'de son 24 saatte 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.

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Türkiye'de son 24 saatte 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." açıklamasında bulundu.

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