Son dakika! 7 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! Bakan Koca'dan uyarı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:24
01:16
01:01
MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı | Video 07.08.2020 | 17:02
19:18
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedefte? | Video 07.08.2020 | 16:40
36:28
02:45
04:21
09:24
03:15
04:14
02:25
05:07
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya Camii'de sevgi seli | Video 07.08.2020 | 14:08
02:32
04:21
11:12
06:25
Haliç Köprüsü'nde çalışmanın 2. etabı başlıyor | Video 07.08.2020 | 12:19
01:00
08:28
01:01
Terör örgütünde büyük çözülme devam ediyor | Video 07.08.2020 | 10:41
Türkiye'de son 24 saatte 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." açıklamasında bulundu.