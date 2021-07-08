Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden tarih verdi: 31 Ağustos'ta çekiliyoruz | Video

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan askerlerinin Afganistan'daki misyonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini ifade etti. Taliban'ın askeri açıdan 2001'den bu yana en güçlü durumda olduğunu belirten Biden, "Orada kalsaydık askerlerimiz daha çok saldırıya uğrayacaktı" dedi.