Video Haber Son dakika: Ardahan'da deprem! Kars ve Erzurum'da da hissedildi | Video
Son dakika: Ardahan'da deprem! Kars ve Erzurum'da da hissedildi | Video

Son dakika: Ardahan'da deprem! Kars ve Erzurum'da da hissedildi | Video

27.09.2022 | 18:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Ardahan’da deprem! Kars ve Erzurum’da da hissedildi | Video 01:43
Son dakika: Ardahan'da deprem! Kars ve Erzurum'da da hissedildi | Video 27.09.2022 | 18:14
İzmir’de kadın doktor, kadın hastanın üzerine yürüdü | Video 00:56
İzmir’de kadın doktor, kadın hastanın üzerine yürüdü | Video 27.09.2022 | 18:05
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kadın Kolları Toplantısı’nda önemli açıklamalar | Video 23:54
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kadın Kolları Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video 27.09.2022 | 18:03
Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:29
Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.09.2022 | 17:49
Burhanettin Duran | Miçotakis’in ikili politikası ve büyüyen tehlike 04:16
Burhanettin Duran | Miçotakis'in ikili politikası ve büyüyen tehlike 27.09.2022 | 16:48
Hilal Kaplan | CHP Genel Başkanı, İmamoğlu mu olacak? 03:11
Hilal Kaplan | CHP Genel Başkanı, İmamoğlu mu olacak? 27.09.2022 | 16:45
Mehmet Barlas | 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını Erdoğan belirleyecek 03:33
Mehmet Barlas | 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını Erdoğan belirleyecek 27.09.2022 | 16:41
Teröriste gazeteci diyen Özgür Özel’den skandal açıklamalar: Biz Demirtaş’a yapılanın hak ihlali olduğunu söyledik... | Video 00:13
Teröriste gazeteci diyen Özgür Özel'den skandal açıklamalar: "Biz Demirtaş’a yapılanın hak ihlali olduğunu söyledik..." | Video 27.09.2022 | 15:14
CHP’li Ağbaba’nın teröristleri savunduğu açıklamaları tekrar gündem oldu! Eli silahlı terörist göremedik, bulamadık... | Video 00:21
CHP’li Ağbaba’nın teröristleri savunduğu açıklamaları tekrar gündem oldu! "Eli silahlı terörist göremedik, bulamadık..." | Video 27.09.2022 | 13:48
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar | Video 29:09
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar | Video 27.09.2022 | 12:45
Mersin’de polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP’nin tutuklu gazeteci raporunda! | Video 04:56
Mersin'de polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP'nin tutuklu gazeteci raporunda! | Video 27.09.2022 | 11:13
SON DAKİKA | Mersin’de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 06:38
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 27.09.2022 | 01:50
SON DAKİKA | Mersin’de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 02:25
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 27.09.2022 | 01:48
SON DAKİKA | Mersin’de polisevine teröristlerden kalleş saldırı kameralara böyle yansıdı | Video 02:50
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine teröristlerden kalleş saldırı kameralara böyle yansıdı | Video 27.09.2022 | 01:46
SON DAKİKA | Mersin’de polisevine kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 09:55
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 27.09.2022 | 00:25
SON DAKİKA | Mersin’de polisevine kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 02:15
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 27.09.2022 | 00:26
SON DAKİKA | Mersin’de polisevine kalleş saldırı | Video 00:41
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine kalleş saldırı | Video 26.09.2022 | 23:53
SON DAKİKA | Mersin’de polisevine kalleş saldırı | Video 01:49
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine kalleş saldırı | Video 26.09.2022 | 23:49
SON DAKİKA | Mersin’de polisevine kalleş saldırı | Video 00:12
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine kalleş saldırı | Video 26.09.2022 | 23:39
Otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına böyle çarptı | Video 01:59
Otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına böyle çarptı | Video 26.09.2022 | 18:59

Son dakika bilgisine göre Ardahan, Kars ve Erzurum illerinde hissedilen 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin şimdiye kadar deprem nedeniyle can kaybı bilgisinin alınmadığını söyledi. Ardahan Valisi Hüseyin Öner ise "Bazı küçük çaplı hasarlar olduğu bilgisi aldık. Depremin etkili olduğu bölgede sahada çalışmalar devam ediyor." dedi. Ardahan'da 3.7 büyüklüğünde bir artçı depremin daha meydana geldiği öğrenildi. İşte son dakika Ardahan deprem haberinin ayrıntıları...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA