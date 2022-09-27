Son dakika: Ardahan'da deprem! Kars ve Erzurum'da da hissedildi | Video

Son dakika bilgisine göre Ardahan, Kars ve Erzurum illerinde hissedilen 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin şimdiye kadar deprem nedeniyle can kaybı bilgisinin alınmadığını söyledi. Ardahan Valisi Hüseyin Öner ise "Bazı küçük çaplı hasarlar olduğu bilgisi aldık. Depremin etkili olduğu bölgede sahada çalışmalar devam ediyor." dedi. Ardahan'da 3.7 büyüklüğünde bir artçı depremin daha meydana geldiği öğrenildi. İşte son dakika Ardahan deprem haberinin ayrıntıları...