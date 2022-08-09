SON DAKİKA: Bakan Akar'dan olası Suriye harekatı mesajı! "Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası" | Video
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13. Büyükelçiler konferansında açıklamalarda bulundu. Suriye'ye olası bir harekatla ilgili de konuşan Bakan Akar, "Kimsenin toprağında gözümüzün olmadığının bilinmesini istiyoruz. Ancak terörist neredeyse bizim hedefimiz orası." ifadelerini kullandı.