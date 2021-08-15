Son dakika... Bakanlar, afet bölgesinde son durumu paylaştı! Muhalefete 'HES' tepkisi: Gidin görün patlamış mı | Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin en çok etkili olduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Bozkurt'taki durumun çok ağır olduğunu bildirdi. Muhalefete 'HES' iddiaları üzerinden tepki gösteren Bakan Soylu, "Buranın üzerinden siyaset yapmak ayıptır, insanlık dışıdır, şeytanla işbirliğidir. Gidin görün, sizin elinizde böyle bir bilgi olsa hiç durur musunuz. 'HES patlamış' Bu borulu bir HES, barajlı bir HES değil ki, nasıl patlasın." dedi. Öte yandan yıkılan binalarla ilgili olarak İnebolu Başsavcılığı soruşturma başlattı.