Video Haber Son dakika! Bakanlık açıkladı! Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı | Video
Son dakika! Bakanlık açıkladı! Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı | Video

Son dakika! Bakanlık açıkladı! Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı | Video

03.12.2021 | 09:10

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İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 790 personel görev alıyor.

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