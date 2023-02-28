Son Dakika: Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemede bulunmak üzere Elbistan'a gitti | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor.