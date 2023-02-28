Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemede bulunmak üzere Elbistan'a gitti | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemede bulunmak üzere Elbistan'a gitti | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemede bulunmak üzere Elbistan'a gitti | Video

28.02.2023 | 13:13

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor.

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