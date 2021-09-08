Video Haber Son dakika! Başkan Erdoğan duyurdu: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan duyurdu: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan duyurdu: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız | Video
08.09.2021 | 20:39

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Son dakika haberi... Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." dedi.

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