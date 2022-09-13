SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Sosyal Konut Projesi detaylarını açıklıyor: "Başvurular yarın başlıyor, Ekim sonuna kadar sürecek" | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan TOKİ açıklaması… "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve Ekim ayı sonuna kadar sürecek projelerin ilk temeli yılbaşında atılacak."
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