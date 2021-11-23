Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 'DEAŞ' mesajı! "Bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Interpol 89. Genel Kurul'una video mesaj yolladı. Başkan Erdoğan mesajında: "DEAŞ’a karşı göğüs göğse mücadele eden ve bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz. Yabancı terörist savaşçılar konusunda kaynak ülkelere temin ettiğimiz istihbari bilgilerle birçok terör eyleminin önüne geçtik." ifadelerini kullandı.