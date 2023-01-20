Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Akıllı uslu durursan seninle işimiz olmaz. Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok." dedi. Erdoğan ayrıca, 1,8 milyon öğrenciye ücretsiz olarak verilen yemek uygulamasının çok yakında 5 milyon öğrenciye çıkarılacağını söyledi.