Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması | Video
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması | Video

09.10.2021 | 19:40

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Son dakika: Başkan Erdoğan Çurkurova Üniversitesi Tesis Açılışı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Öğrenci yurdu provokasyonuna tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Toplumda 6 bin 664 öğrenci kapasiteli otel konforunda dört yurdumuzu da açıyoruz. Öğrencilikle alakası olmayan kişiler parklarda poz vererek devletimizin bu alandaki yatırımları gölgelemeye çalıştılar. İstismar siyasetini yurt meselesinde bir kez daha gördük" dedi. Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili olarak, "Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını biliyoruz. Amacımız her şartı zorlayarak yüz yüze eğitime devam etmektir." dedi.

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