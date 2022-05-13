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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası | Video 13.05.2022 | 18:38
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Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü | Video 13.05.2022 | 18:05
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Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video 13.05.2022 | 14:13
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DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı | Video 13.05.2022 | 13:12
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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG/PKK tepkisi | Video 13.05.2022 | 11:52
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 16 şüpheli gözaltında | Video 13.05.2022 | 11:09
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Melih Altınok | Ekrem İmamoğlu lider olma fırsatını kaçırdı 13.05.2022 | 10:32
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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı | Video 13.05.2022 | 08:51
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Mehmet Barlas | Finlandiya NATO'ya başvurdu 13.05.2022 | 08:59
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Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı | Video 13.05.2022 | 00:23
Son dakika bilgisine göre Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaretten suç duyurusunda bulunuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.