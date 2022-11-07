Video Haber Son dakika: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke | Video
Son dakika: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke | Video

Son dakika: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke | Video

07.11.2022 | 18:12

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırladı.

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