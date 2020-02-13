Son dakika! CHP'nin hisseleri Hazine'ye devrediliyor | Video
Son dakika haberi... CHP'nin elinde bulundurduğu İş Bankası'na ait hisseler yapılan yasal düzenlemeyle Hazine'ye devrediliyor.
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