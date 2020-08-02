Son dakika: Corona virüs 2 Ağustos vaka sayısı açıklandı! 18 kişi daha hayatını kaybetti | Video

Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüse karşı mücadele devam ederken, bayram sevinci de yurtta yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hergün açıklanan koronavirüs tablosu paylaşıldı. 2 Ağustos güncel verilere göre son 24 saatte 40.247 test yapılırken, 987 vaka tespit edildi. 18 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti, 978 kişi sağlığına kavuştu. Bakan Koca verileri sosyal medya hesabından "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici" notuyla paylaştı.