Son dakika: Corona virüs günlük vaka sayısı açıklandı! Son 24 saatte Türkiye'de 16 kişi hayatını kaybetti | Video
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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüse karşı mücadele tüm hızıyla devam ederken, hergün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından güncel veriler açıklanıyor. 8 Ağustos Cumartesi günlük corona virüs verilerine göre, 63.842 test yapıldı, 1.172 vaka tespit edildi. 16 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken, 1.082 kişi sağlığına kavuştu. Bakan Koca verileri sosyal medyada hesabından "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı." notuyla paylaştı.