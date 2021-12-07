SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 12. Boğaziçi Zirvesi'ne video mesaj gönderdi | Video
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yeşil kalkınmanın öncülerinin ve bu büyük sorumluluğu omuzlayan liderlerin kadınlar olacağına canıgönülden inanıyorum. Daha iyi bir dünyayı, henüz doğmamış gelecek nesillerin haklarını bugünden koruyacak sistemler inşa ederek tesis edebiliriz." dedi.