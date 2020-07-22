Video Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Yerli ve Milli Medya' açıklaması | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Yerli ve Milli Medya' açıklaması | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Yerli ve Milli Medya' açıklaması | Video
22.07.2020 | 12:50

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Basın Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.  Prof. Dr. Fahrettin Altun, açıklamalarında 'Yerli ve Milli Medya' kavramının son derece stratejik bir önem arz ettiğine vurgu yaptı.

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