Video Haber SON DAKİKA! Dalaman-Manchester uçağında bomba paniği! Savaş uçakları eşliğinde Londra'ya indirildi | Video
SON DAKİKA! Dalaman-Manchester uçağında bomba paniği! Savaş uçakları eşliğinde Londra'ya indirildi | Video

SON DAKİKA! Dalaman-Manchester uçağında bomba paniği! Savaş uçakları eşliğinde Londra'ya indirildi | Video

13.10.2022 | 00:31

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Jet2 Havayollarına ait Dalaman- Manchester seferi yapan yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine 2 RAF Typhoons savaş uçağı eşliğinde Londra Stansted Havalimanı'na indirildi. Uçak limandan uzak bir alana park edildi ve bomba imha ekiplerince aranacak.

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