Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek" | Video
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Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli mesajlar verdi. "AB verdiği sözleri tutmalı" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edeceğini söyledi.