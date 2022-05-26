Son Dakika: EPDK'dan Isparta'daki elektrik kesintilerine rekor ceza: "Tüketicilere ödenecek" | Video
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Son dakika haberi: EPDK, Isparta'daki elektrik kesintileri için son dakika kararı verdi. Isparta'da yaşanan kesintiler için elektrik dağıtım şirketine toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat cezası geldi. Tutar, tüketicilere ödenecek.