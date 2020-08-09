Son dakika: Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Ulaşım, Maslak-Ayazağa yönünden sağlanıyor | Video

Son dakika haberi: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü. TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti yola kapandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit çekerek kapattı. Çökme nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oldu.