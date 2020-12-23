Son dakika: Feci ölüm! Balkondan düşen kız arkadaşını kurtarmak isterken hayatını kaybetti | Video
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Tuzla'da geçtiğimiz günlerde feci bir olay yaşandı! İddiaya göre evlerinin Fransız balkonundan battaniye silkeleyen bir kadın korkulukların kopması sonucu aşağı katlardaki bir balkona düştü. Kız arkadaşını kurtarmak isteyen erkek arkadaşı ise 7'inci kattan yere düşerek hayatını kaybetti.