Video Haber Son dakika: Güvenlik güçlerine teslim olan terörist Mersin'deki ailesine teslim edildi | Video

Son dakika: Güvenlik güçlerine teslim olan terörist Mersin'deki ailesine teslim edildi | Video

Son dakika: Güvenlik güçlerine teslim olan terörist Mersin'deki ailesine teslim edildi | Video
16.07.2020 | 13:45

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Son dakika haberi... Güvenlik güçlerince yapılan ikna çabaları sonucu teslim olan terör örgütü terörist, Mersin'deki ailesine teslim edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin kandırılmalarının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmaları konusunda ikna çalışmalarının yürütülmesi ve ceza infaz kurumlarında kalan örgüt mensuplarının topluma kazandırılması amacıyla aile ve birey görüşmeleri yapıldığı belirtildi.


Bu kapsamda yapılan görüşmeler neticesinde, terör örgütü saflarında yer alan S. adlı örgüt mensubunun teslim olmasının sağlandığı ifade edilirken, şahsın, 13 Temmuz günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne davet edilen ailesine teslim edildiği kaydedildi.

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