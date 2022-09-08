Video Haber Son dakika haberi: İzmir'de feci olay! Tarkan'ın konser vereceği sahne yıkıldı | Video
Son dakika haberi: İzmir'de feci olay! Tarkan'ın konser vereceği sahne yıkıldı | Video

Son dakika haberi: İzmir'de feci olay! Tarkan'ın konser vereceği sahne yıkıldı | Video

08.09.2022 | 00:03

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Son dakika haberi... İzmir'de 9 Eylül'de Tarkan'ın konser vermesi planlanan sahne yıkıldı. İşçilerden biri yaralandı. Ekipler çöken platformun çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı...

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