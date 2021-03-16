Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı | Video
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri paylaştı. Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alırken; Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur ise vaka sayısı en çok azalan iller arasında yer aldı.