Video Haber Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı | Video
16.03.2021 | 19:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor | Video 02:20
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor | Video 17.03.2021 | 00:21
Son Dakika: Esra Erol’da ‘Karımdan boşanmayacağım Hanım da benim sevgilim...' diyen Hakkı Türkiye’yi çıldırttı! | Video 08:34
Son Dakika: Esra Erol’da ‘Karımdan boşanmayacağım Hanım da benim sevgilim...' diyen Hakkı Türkiye’yi çıldırttı! | Video 16.03.2021 | 21:26
Ankara'da dolu ve kar yağışı | Video 01:40
Ankara'da dolu ve kar yağışı | Video 16.03.2021 | 22:17
Son dakika: Türkiye'nin 16 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum | Video 00:48
Son dakika: Türkiye'nin 16 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum | Video 16.03.2021 | 21:18
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı | Video 04:35
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı | Video 16.03.2021 | 19:32
Son dakika: Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 23:07
Son dakika: Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 16.03.2021 | 18:56
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in keyfi yerinde! | Video 00:15
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in keyfi yerinde! | Video 16.03.2021 | 18:08
İBB Genel Sekreteri'ne el altından satış | Video 02:11
İBB Genel Sekreteri'ne el altından satış | Video 16.03.2021 | 17:33
Salih Tuna | Siyasi mantar! 04:03
Salih Tuna | Siyasi mantar! 16.03.2021 | 17:06
Mahmut Övür | İmamoğlu neden bu kadar borçlanıyor? 03:37
Mahmut Övür | İmamoğlu neden bu kadar borçlanıyor? 16.03.2021 | 17:04
Hilal Kaplan | Biraz da biz mi ‘sosyalist’ olsak! 03:04
Hilal Kaplan | Biraz da biz mi ‘sosyalist’ olsak! 16.03.2021 | 17:02
Hasan Basri Yalçın | Karmaşık uluslararası siyasetin yansımaları 03:33
Hasan Basri Yalçın | Karmaşık uluslararası siyasetin yansımaları 16.03.2021 | 17:00
Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı | Video 08:34
Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı | Video 16.03.2021 | 16:24
Ailelerin direnişi HDP’lileri yendi, partililer binayı terk etti | Video 02:15
Ailelerin direnişi HDP’lileri yendi, partililer binayı terk etti | Video 16.03.2021 | 14:09
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması 2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz | Video 01:04
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması "2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz" | Video 16.03.2021 | 15:17
Başkan Erdoğan: Elektrikli araçta en büyük üretim merkezi Türkiye olacak | Video 01:04
Başkan Erdoğan: "Elektrikli araçta en büyük üretim merkezi Türkiye olacak" | Video 16.03.2021 | 15:14
Başkan Erdoğan'dan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video 14:45
Başkan Erdoğan'dan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video 16.03.2021 | 15:07
Bakan Çavuşoğlu: AB'nin samimi davranması gerekiyor | Video 12:12
Bakan Çavuşoğlu: "AB'nin samimi davranması gerekiyor" | Video 16.03.2021 | 14:43
Okan Müderrisoğlu | İhracatçıya da ithalatçıya da yazıktır, günahtır... 04:38
Okan Müderrisoğlu | İhracatçıya da ithalatçıya da yazıktır, günahtır... 16.03.2021 | 14:29
Haşmet Babaoğlu | Hayatımız aroma! 02:59
Haşmet Babaoğlu | Hayatımız aroma! 16.03.2021 | 14:27

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri paylaştı. Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alırken; Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur ise vaka sayısı en çok azalan iller arasında yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA