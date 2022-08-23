Son dakika haberi | Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB kaynakları: Anında karşılık verildi! | Video

Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları belirtildi.