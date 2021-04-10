Video Haber Son dakika: Huber Köşkü'nde kritik zirve! Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı

Son dakika: Huber Köşkü'nde kritik zirve! Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı

Son dakika: Huber Köşkü'nde kritik zirve! Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı
10.04.2021 | 16:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Soylu duyurmuştu; Eren- 10 Operasyonu'nun özel görüntüleri ortaya çıktı 01:31
Bakan Soylu duyurmuştu; Eren- 10 Operasyonu'nun özel görüntüleri ortaya çıktı 10.04.2021 | 16:19
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül son yolculuğuna dualarla uğurlandı 03:00
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül son yolculuğuna dualarla uğurlandı 10.04.2021 | 16:27
Burhanettin Duran | Koltuk krizi ve ‘diktatör’ hezeyanı 04:56
Burhanettin Duran | Koltuk krizi ve ‘diktatör’ hezeyanı 10.04.2021 | 16:16
Son dakika: Huber Köşkü'nde kritik zirve! Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı 02:50
Son dakika: Huber Köşkü'nde kritik zirve! Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı 10.04.2021 | 16:08
PKK'lı 10 terörist öldürüldü! Mehmetçikler canlı yayında böyle vurdu 15:19
PKK'lı 10 terörist öldürüldü! Mehmetçikler canlı yayında böyle vurdu 10.04.2021 | 15:51
Melih Altınok | Erdoğan’a bıraksalar Ursula Hanım ayakta kalmazdı 04:37
Melih Altınok | Erdoğan’a bıraksalar Ursula Hanım ayakta kalmazdı 10.04.2021 | 15:42
Şebnem Bursalı | Millet liderine sahip çıktı 04:19
Şebnem Bursalı | Millet liderine sahip çıktı 10.04.2021 | 15:34
Engin Ardıç | İnsanlar nelerle uğraşıyor 03:42
Engin Ardıç | İnsanlar nelerle uğraşıyor 10.04.2021 | 15:32
Terör destekçilerine 'Mavi tik' veren Twitter'dan milli hesaplara skandal operasyon 01:18
Terör destekçilerine 'Mavi tik' veren Twitter'dan milli hesaplara skandal operasyon 10.04.2021 | 14:50
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sarıyer'de minibüs durağına ziyaret 05:53
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sarıyer'de minibüs durağına ziyaret 10.04.2021 | 13:26
Niğde-Adana kara yolunda kaza yaparak mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'e ulaşıldı 00:11
Niğde-Adana kara yolunda kaza yaparak mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'e ulaşıldı 10.04.2021 | 13:04
Hasan Basri Yalçın | ‘Yandaş’ Fukuyama 04:05
Hasan Basri Yalçın | ‘Yandaş’ Fukuyama 10.04.2021 | 12:42
MSB'den son dakika flaş duyuru '100 metrelik tünelin içinde yakalandılar' 01:45
MSB'den son dakika flaş duyuru '100 metrelik tünelin içinde yakalandılar' 10.04.2021 | 12:11
Malatya'da CHP'lilere vatandaştan şok tepki! CHP'li Faik Öztrak'a soğuk duş 02:20
Malatya'da CHP'lilere vatandaştan şok tepki! CHP'li Faik Öztrak'a soğuk duş 10.04.2021 | 11:49
Okan Müderrisoğlu | Kaos simsarlığı 04:17
Okan Müderrisoğlu | Kaos simsarlığı 10.04.2021 | 11:38
Salih Tuna | Erdoğan buna nasıl sabrediyor? 05:19
Salih Tuna | Erdoğan buna nasıl sabrediyor? 10.04.2021 | 11:34
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Forumu'na mesaj 02:29
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Forumu'na mesaj 10.04.2021 | 11:17
Mahmut Övür | 104 amiralden ABD elçiliğine giden var mı? 04:26
Mahmut Övür | 104 amiralden ABD elçiliğine giden var mı? 10.04.2021 | 10:29
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Salaklaştırılıyoruz 03:00
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Salaklaştırılıyoruz 10.04.2021 | 10:18
Mehmet Barlas | 94 yaşındaki Kraliçe’nin 99 yaşındaki 73 yıllık eşi vefat etti 02:26
Mehmet Barlas | 94 yaşındaki Kraliçe’nin 99 yaşındaki 73 yıllık eşi vefat etti 10.04.2021 | 10:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki kritik görüşme başladı. Basına kapalı zirve Huber Köşkü'nde gerçekleşiyor. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA