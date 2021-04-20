SON DAKİKA: İstanbul Fatih Kumkapı'da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın | Video
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Son dakika haberleri... İstanbul Fatih Kumkapı'da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içinde kimyasal maddelerin olduğu belirtilen depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da olduğu yangına müdahale ediyor. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.