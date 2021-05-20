SON DAKİKA: İstanbul korkutan yangın! Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberleri... İstanbul Rami'de 6 katlı binada yangın!

İstanbul Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi'nde bulunan binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin yan binaların çatısına sıçramaması için itfaiyenin çalışması sürüyor. Olay yerine destek için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri gönderildi.