SON DAKİKA: İstanbul korkutan yangın! Olay yerinden ilk görüntüler
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SON DAKİKA: İstanbul korkutan yangın! Olay yerinden ilk görüntüler 20.05.2021 | 12:47
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Son dakika haberleri... İstanbul Rami'de 6 katlı binada yangın!
İstanbul Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi'nde bulunan binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin yan binaların çatısına sıçramaması için itfaiyenin çalışması sürüyor. Olay yerine destek için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri gönderildi.