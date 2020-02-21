Son dakika! İstanbul'da kan donduran görüntü! Yeni doğan bebeğin çöpe atılma anı kamerada | Video
Son dakika haberi... İstanbul Şişli'de çöp konteynerine atılmış olarak bulunan yeni doğan bebeğin çöpe atılma anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte "İnsalık ölmüş" dedirten yeni doğan bebeğin çöpe atılma anı görüntüleri...
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