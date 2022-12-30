Son dakika: İzmir'de vinç devrildi! 5 ölü 2 yaralı | Video

Son dakika... İzmir'de vinç faciası yaşandı. Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrildiği öğrenildi. Facia nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti 2 de yaralı var. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bornova Kaymakamı Fatih Genel A Haber'e yaptığı açıklamalarda olayla ilgili "Yüksek katlı binada vincin yükseltme çalışması yapılırken vinç kopuyor. Bu elim kaza meydana geliyor. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.